İran'a kadın taraftar çağrısı

FIFA, sitesinde yaptığı açıklamada futbol maçlarını stadyumda izleyebilmek için yıllardır mücadele veren kadın taraftarlara destek çıktı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran Futbol Federasyonuna açık çağrıda bulundu.

FIFA, sitesinde yer verdiği açıklamada, İran Futbol Federasyonunun kadın taraftarlara uyguladığı statlara giriş yasağının kalkması için açık çağrıda bulundu.

İran Futbol Federasyonu ve İran otoritelerinin bu kabul edilemez durumu ele almak için tekrarladığım çağrılara yanıt vermelerini umduğunu ifade eden Infantino, "Son zamanlarda FIFA yönetimiyle birlikte birkaç kez onlarla temasa geçtim. Şu anda İran’da FIFA'dan bir heyetimiz var ve onlardan gelecek iyi haberleri dört gözle bekliyorum. İsteğimiz açık ve net. İran'da kadınların futbol stadyumlarına girmesine ve karşılaşmaları izleyebilmesine izin verilmeli." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında, "Bunun uygun ve güvenli bir şekilde yapılması için atılması gereken adımlar ve süreçlerin olduğunun farkındayız ancak şimdi bir şeyleri değiştirme vakti. FIFA olarak, Ekim ayında İran'da oynanacak karşılaşmaya kadar olumlu ve somut gelişmeler bekliyoruz. İranlı kadınlar erkek futbolunu stadyumlarda izleyebilmek için yıllardır mücadele veriyor." İfadelerine yer verildi.