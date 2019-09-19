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Motorine indirim geldi! İşte yeni fiyat

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, motorine 15 kuruş indirim yapıldı. Söz konusu indirim eşel mobil sistem gereği pompa fiyatlarına yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı.

Buna göre 20 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere, motorinin litresine 15 kuruş indirim yapıldı.

Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

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