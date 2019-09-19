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Kemal Kılıçdaroğlu eylem yapan anneler ve Muharrem İnce'nin adaylık sözleri ilgili konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Diyarbakır il binası önünden günlerdir oturma eylemi yapan annelere yönelik yaptığı açıklamada hükümeti eleştirdi. Kılıçdaroğlu anneleri ayrıştırmanın doğru olmadığını söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Diyarbakır'daki anneler ile Cumartesi Anneleri arasında bir ayrım yapmıyoruz, iktidarda ayrıştırmamalı" diye konuştu.

CHP'li Muharrem İnce'nin 'Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı'na aday olmalı' sözlerine ilişkin olarak konuşan CHP Lideri 'Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğu zaman bakarız.' cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Anneler arasında ayrıştırma yapmayın"

Anneleri ayrıştırmanın doğru olmadığını belirten Kılıçdaroğlu bir gazetecinin sorusu üzerine şu karşılığı verdi:

Diyarbakır anneleri ile Cumartesi anneleri arasında bir ayırım yapmıyoruz. Her iki anne grubunu da ayrıştırmadan kucaklaştırmamız gerekiyor. Çocukları bulacak olan kim? İktidar sahipleri. Öbür anneler de yıllardır çocuklarını arıyorlar 'bari hiç olmazsa mezarını gösterin, gidip fatiha okuyalım' diyorlar. Anneleri ayrıştırmayalım.
Annelerin çocuklarına ilişkin taleplerini hepimizin saygıyla karşılaması lazım.

"Ülkenin sırrı başkalarıyla paylaşılır mı?"

Kılıçdaroğlu Sakarya'daki tank palet fabrikasıyla ilgili eleştirilerini yineledi:

Tank palet olayı Türkiye'nin itibarıyla oynama olayı, saygınlığına gölge düşürme olayı. Fabrika, işçiler, subaylar, bilgi bizim orada Katarlılar tank yapacaklar ve bize satacaklar. Herşey bizim zaten. Hangi gerekçeyle satın alıyoruz. Birinci kararnameyi yayınladılar, 'özelleştirme' var dedik, kıyameti kopardılar. Resmi Gazete'de yayınlandı. İkinci kararnameyi gizlediler. Bir ülkenin askeri sırları başka bir ülkeye verilir mi? Benim fabrikamda tank yap, sonra gel bana sat. O kararnamenin açıklanmasını istiyorum. 105 sayılı karar, açıklayın kardeşim niye korkuyorsunuz? Açıklayın, herkes bilsin. Katarlılar biliyor biz bilmiyoruz, milletvekilleri, bakanlar dahi bilmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne ait silah fabrikalarını yabancı bir ülkeye peşkeş çekilmesini asla kabul etmiyoruz, şiddetle kınıyoruz.

Kılıçdaroğlu bir soru üzerine şöyle konuştu: Avukatlarla Fettah Tamince arasındaki ilişkinin çok iyi irdelenmesi lazım. Davaya Adalet Bakanlığı'nın itiraz etmesi sadece adaletin işlemesi açısından önemli bir aşama.

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