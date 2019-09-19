İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu TEKNOFEST'te gitti! Gençlerden yoğun ilgi

"Akılla bilimle var olurlar"

Konuşmasının devamında İmamoğlu "Onların zihnini ve önünü açıcı her türlü ortama katılmak ve güçlendirmek arzusundayız. Bu deneyimi yaşadığım için de mutluyum. Umut ediyorum, gençlerin hayalleri gerçek olur. Üretken bir gençlik olur. Akılla bilimle var olurlar” diye ifade etti.