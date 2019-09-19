İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu TEKNOFEST'te gitti! Gençlerden yoğun ilgi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havaalanı’nda 2’ncisi düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne (TEKNOFEST) katıldı.
Üzerinde adı yazılı TEKNOFEST montunu giyen İmamoğlu, alana girer girmez katılımcı çocuklar ve gençlerin adeta hücumuna uğradı. Yoğun ilgi nedeniyle ilerlemekte zorlanan İmamoğlu, gençler ve çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi.
“İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması” çadırına uğrayan İmamoğlu, bazı mucitlerden icatları ile ilgili bilgiler aldı. İmamoğlu’na ilgi, çadır içerisinde de devam etti.
Cıvıl cıvıl gençlerimiz var
İmamoğlu, burada kameralara yaptığı açıklamada, “Teknoloji güzel, geleceği görmek güzel. Gençlerin geleceğe koşması güzel. Bu deneyimi yaşamak ve onlarla hissetmek istedim. Zaten gözlerinden okunuyor. Cıvıl cıvıl gençlerimiz var" dedi.
"Akılla bilimle var olurlar"
Konuşmasının devamında İmamoğlu "Onların zihnini ve önünü açıcı her türlü ortama katılmak ve güçlendirmek arzusundayız. Bu deneyimi yaşadığım için de mutluyum. Umut ediyorum, gençlerin hayalleri gerçek olur. Üretken bir gençlik olur. Akılla bilimle var olurlar” diye ifade etti.