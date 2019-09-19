HABER /  GÜNCEL

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye net mesaj

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile yapılan ortak çalışmalarla ile ilgili açıklama yaptı. Akar, "Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar güvenli bölge konusunda ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ettiklerini belirterek "Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" dedi.

Akar'ın açıklaması şöyle:

"ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz. Müzakere ve ortak çalışmalara; amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B ve C planlarımız hazır".

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl önceki fotoğrafını yayımladı
Rusya ve Çin'den BMGK'da 'İdlib' vetosu
Türkiye Doğu Akdeniz konusunda Rumları uyardı
İzmir'de Bürge’nin ölümüne neden sürücü: Kaza anında gözüm radyodaydı
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Saldırırlarsa topyekün savaş çıkar
Fitch'ten Türkiye ekonomisiyle ilgili şaşırtan açıklama!
ÖNCEKİ HABERLER
PFDK'dan Beşiktaş'a şok ceza
Alanyaspor'dan kural ihlali başvurusu açıklaması
Roma Medipol Başakşehir maçı canlı şifresiz veren kanallar listesi
Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Bin Ali vefat etti
Slovan Bratislava Beşiktaş maçı şifresiz canlı veren kanallar var mı?
Club Brugge Galatasaray maçı muhtemel 11'ler
Yorumlar 1 yorum