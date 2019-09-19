PFDK'dan Beşiktaş'a şok ceza

PFDK, Gazişehir'in forvet oyuncusu Kayode'ye ve Beşiktaş'ın Mısırlı oyuncusu Mohamed Elneny'ye 3 maç ceza verdi. Kurul ayrıca Beşiktaş'a 60 bin lira para cezası verdi.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Elneny ile Gazişehir Gaziantepli Kayode'ye üçer maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK'nın, 14.09.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK sporcusu OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE'nin, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 14.09.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

MOHAMED ELNENY

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu MOHAMED NASER ELSAYED ELNENY'nin, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

KAYSERİSPOR

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, 14.09.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 16.09.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi ERTUĞRUL DOĞAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verildi