HABER /  DÜNYA

Rusya ve Çin'den BMGK'da 'İdlib' vetosu

Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan İdlib'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden tasarıyı veto etti.BMGK üyesi birçok ülkenin onayladığı tasarı Rusya ve Çin'in vetosuyla rafa kalktı.

Suriye'nin kuzeybatısında çatışmaların derhal sona ermesini sağlamak üzere diplomatik girişimler hız kazandı.

Almanya, Belçika ve Kuveyt'in tarafından İdlib'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden ateşkes kararı Rusya ve Çin'den veto yedi.

Tasarı rafa kalktı

İdlib tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunuldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, kararları veto etme hakkı bulunan Rusya ve Çin tasarıyı veto etti. ABD dahil BMGK üyesi birçok ülkenin onayladığı tasarı Rusya ve Çin'in vetosuyla rafa kalktı.

Daimi üyelerin oyu belirleyici

15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nden karar çıkabilmesi için ilgili tasarının dokuz "kabul" oyu alması ve daimi üyeler Rusya, Çin, ABD, Fransa ya da İngiltere tarafından veto edilmemesi gerekiyor.

İdlib tasarısı

Tasarı İdlib'deki çatışmaların derhal son bulmasını ve ateşkesin Cumartesi günü yürürlüğe girmesini öngörüyordu.

Rusya kendi tasarısını oylamaya sunacak

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi Rusya ise kendi tasarısını oylamaya sunacak. Suriye'deki Beşar Esad rejiminin baş destekçisi olan Rusya'nın tasarısına bir diğer daimi üye Çin de destek veriyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye Doğu Akdeniz konusunda Rumları uyardı
İzmir'de Bürge’nin ölümüne neden sürücü: Kaza anında gözüm radyodaydı
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Saldırırlarsa topyekün savaş çıkar
Fitch'ten Türkiye ekonomisiyle ilgili şaşırtan açıklama!
Kemal Kılıçdaroğlu eylem yapan anneler ve Muharrem İnce'nin adaylık sözleri ilgili konuştu
Bekir Pakdemirli'ye 'sana Manisa'yı dar ederiz' diyen CHP'li Özel'e AK Parti'den sert tepki
ÖNCEKİ HABERLER
PFDK'dan Beşiktaş'a şok ceza
Alanyaspor'dan kural ihlali başvurusu açıklaması
Roma Medipol Başakşehir maçı canlı şifresiz veren kanallar listesi
Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Bin Ali vefat etti
Slovan Bratislava Beşiktaş maçı şifresiz canlı veren kanallar var mı?
Oyuncu Ece Sükan stil ikonu kalmadı deyip seksi pozlar verdi
Yorumlar