Slovan Bratislava Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş, Slovakya deplasmanında Slovan Bratislava'ya, uzatma dakikalarına 2-2 berabere girdiği maçta 4-2 mağlup oldu. Savunma ve kaleci Karius'un inanılmaz hatalar yaptığı mücadelede uzatma dakikalarında yenilen 2 gol adeta izleyenleri çıldırttı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 yenildi.

12. dakikada Medvedev'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Sporar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

14. dakikada Beşiktaş kalecisi Karius'un büyük hatası sonrası 1-0 geride düştü. Slovan Bratislava kalecisi Greif'in uzun degajında kalesini terk ederek ceza alanı dışına çıkan Karius'un kafayla uzaklaştırmak istediği top sağ taraftan ceza sahasına giren Sporar'ın önünde kaldı. Bu futbolcu, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu boş ağlara gönderdi.

20. dakikada ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sporar, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Karius'un ceza yayı içindeki müdahalesiyle top kornere gitti.

28. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasında Ljajic, De Kamps'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kristo Tohver penaltı noktasını işaret etti. 29. dakikada penaltı atışını kullanan Ljajic, meşin yuvarlağı ağlara yollayarak skoru eşitledi: 1-1

45. dakikada soldan ceza sahasına giren Sporar'ın şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

45+1. dakikada Beşiktaş öne geçti. N'Koudou'nun soldan yaptığı ortada, kale sahası önünde Bozhikov'un ters vuruşunda top Slovan Bratislava ağlarına gitti: 1-2

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 2-1 önde bitirdi.

58. dakikada Slovan Bratislava skora denge getirdi. Holman'ın ara pasında savunmada Ruiz'in müdahalesine rağmen top sağdan hareketlenen Sporar'a geldi. Ceza sahasına girerek sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Sporar, dar açıdan yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2

62. dakikada N'Koudou'nun sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Greif iki hamlede topu kontrol etti.

63. dakikada soldan ceza sahasına giren Rharsalla, savunmada Ruiz'i geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin hemen yanından auta gitti.

75. dakikada soldan yapılan ortada ceza sahasında topla buluşan Drazic'in vuruşunda, top açıyı daraltan kaleci Karius'tan döndü.

81. dakikada Ljajic'in soldan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Hutchinson'un kafa vuruşunda kaleci Greif'in son anda çıkardığı topu, savunma uzaklaştırdı.

85. dakikada Daniel'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında uygun durumdaki Sporar'ın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

90+3. dakikada Slovan Bratislava öne geçti. Holman'ın sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Sporar'ın kafasından seken top ceza sahasında Ljubicic'in önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2

90+4. dakikada ev sahibi takım bir gol daha buldu. Ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Rharsalla, çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 4-2.

Slovan Bratislava, müsabakayı 4-2 kazandı.

Slovan Bratislava: 4 - Beşiktaş: 2

Stat: Narodny

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Aron Harsing (Estonya)

Slovan Bratislava: Greif, Medvedev, Abena, Bozhikov, De Marco, Rabiu İbrahim (Dk. 89 Bajric), De Kamps (Dk. 82 Ljubicic), Holman, Drazic (Dk. 77 Daniel), Rharsalla, Sporar

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz (Dk. 74 Hutchinson), Rebocho, Elneny, Dorukhan Toköz, Ljajic, Diaby (Dk. 79 Lens), N'Koudou (Dk. 82 Güven Yalçın), Umut Nayir

Goller: Dk. 14 ve 58 Sporar, Dk. 90+3 Ljubicic, Dk. 90+4 Rharsalla (Slovan Bratislava), Dk. 29 Ljajic (Penaltıdan), Dk. 45+1 Bozhikov (Kendi kalesine) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 8 Ruiz, Dk. 38 Ljajic (Beşiktaş), Dk. 28 De Kamps, Dk. 84 Ljubicic (Slovan Bratislava)