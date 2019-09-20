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İlber Ortaylı: Yakın zamanda gideceğim buralardan

Bir Youtube kanalının yayınında konuşan Tarihçi Yazar İlber Ortaylı, Avrupa'daki arşivleri incelemek için yurt dışına gideceğini açıkladı.

Youtube üzerinden yayın yapan Biz10 TV'de Pelin Batu'nun konuğu olan Tarihçi İlber Ortaylı, Avrupa'daki arşivleri incelemek için yakın zamanda uzun süreli bir yurt dışı planı olduğunu açıkladı.

Ortaylı, "Burada çok fırsat olmuyor, bir yandan kitap yazmam gerekiyor, bir yandan söyleşiler var konferanslara katılmam gerek ancak yakın zamanda gideceğim buralardan" dedi. Ortaylı, Türkiye'de restorasyon yapanların restorasyon yapmayı bilmediklerini söyledi.

"Türkiye'de kötü restorasyon yok değil var. Ama bilmiyolar" diyen Ortaylı, "Geniş anlamda sorarsan onları bu gözle değerlendirmek fazla iyimserlik olur. Sen düşün ki bütün restorasyonları belirli bir yer yapıyorsa ve orası Türkiye'deki mimarı mirasın çok azını barındıran bir bölgeyse orada zaten gelişmenin, bilgi edinmenin mümkün olmadığını anlarsın" dedi.

"Mezarım bunlarla aynı memlekette olmayacak"

Ortaylı şehrine sahip çıkamayanlar diyerek eleştirdiği bir kesim İstanbullu'yu kast ederek "Senin burada mezarın var mı diyorlar. Çok şükür yok, olmayacak da! Şehrine sahip çıkamayan insanlarla aynı yerde ne mezarım olacak" diyerek sitem etti.

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