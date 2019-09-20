TSK'da operasyon! Aktif görevdeki 74 asker hakkında yakalama kararı

İSTANBUL merkezli 29 ilde 2'si uzman personel ve 72'si astsubay olmak üzere 74 muvazzaf personel hakkında FETÖ üyeliğinden yakalama ve gözaltı kararı verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki gizli yapılanması deşifre edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda, ankesörlü telefon soruşturması da derinleştiriliyor.
74 muvazzaf asker
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 72'si astsubay, 2'si uzman personel olmak üzere toplam 74 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Görev yerleri
Şüpheli askeri personelin, 25'inin Kara, 7'sinin Hava, 10'unun Deniz, 30'unun Jandarma ve 2'sinin Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yaptığı belirtildi.
İstanbul merkezli operasyon 29 ilde eş zamanlı olarak yapılıyor.
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