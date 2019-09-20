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Ali Koç ceza alırsa derbiyi izleyebilecek mi? Dikkat çeken talimata bakın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim'e, “Sicili bozuk” dediği için 38. maddeden PFDK'ya sevk edildi. 45-120 gün men cezası alması gündemde olan Koç'a Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in talimatın 97'nci maddesinde yaptığı değişiklik Türk Telekom'un kapılarını açıyor.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, önceki gün Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in aldığı cezalarla ile ilgili "Nasıl olur da bir insanın sicili bu kadar bozuk oluyor. Hem futbol hayatında hem de antrenörlük hayatında nasıl oluyor da bu kadar çok ceza alabiliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Terim: Sicilin, parayla, nüfusla reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz
Fatih Terim ise Ali Koç'a verdiği yanıtla şu ifadeleri kullanmıştı; Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım. Sicilin, parayla, nüfusla reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevabını vereceğiz. Şimdiye kadar kim aldıysa, yine cevabını veririz. Başka bir yerdeyiz, burada kalalım. Gerekirse cevap vereceğiz hiç kimse merak etmesin"

PFDK'ya sevk edildi
TFF Hukuk Kurulu, Başkan Ali Koç'u, 'Sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk etti.



Ceza alsa bile derbiyi izleyebilecek
Akşam gazetesinden Orçun Özateş’in haberine göre, 38. maddeye göre; kulüplerin yöneticilerine 45 ila 120 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 30 bin TL'den 140 bin TL'ye kadar para cezası veriliyor. Alınacak olası cezaya rağmen Başkan Koç'un 6. haftada Türk Telekom Stadyum'da oynanacak Galatasaray derbisinde tribünde olmasının önünde bir engel bulunmuyor.



Yıldırım Demirören'in yaptığı değişiklik Ali Koç'a yaradı
Bu nedeni ise TFF eski Başkanı Yıldırım Demirören'in istifa edeceği gün yani, 28 Şubat 2018 tarihindeki yönetim kurulu kararı ile yaptığı Disiplin Talimatı değişikliği.

97.madde talimatı
Disiplin Talimatı 97/3 maddesi “Kulüp başkanlarının aldıkları hak mahrumiyeti cezası, kulübünün resmi müsabakalarında, protokol tribünü hariç stadyumlara girmelerine engel olmaz" hükmünü içeriyor.

Mustafa Cengiz de yararlanmıştı
Geçtiğimiz sezon 150 gün men cezası alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, cezasının bitimine 48 gün kala değişen bu talimat sonrası deplasmandaki Erzurumspor maçını locadan takip etmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da değişen bu madde sayesinde Galatasaray derbisini Türk Telekom'da izleyebilecek.

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