UEFA'da kara gece! Beşiktaş Başakşehir ve Trabzonspor bozguna uğradı

Trabzonspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in sahne aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. Temsilcilerimiz, ilk maçlarında bozguna uğradı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir Kupa 2'ye kötü başladı. 3 takım da deplasmanda çıktığı maçlarda rakiplerine mağlup oldu. Avrupa sahnesine çıkan temsilcilerimizden sadece Galatasaray, Club Brugge deplasmanından bir puan almayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu:

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dudelange (Lüksemburg): 3-4

Karabağ (Azerbaycan) - Sevilla (İspanya): 0-3



B Grubu:

Kopenhag (Danimarka) - Lugano (İsviçre): 1-0

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Malmö (İsveç): 1-0



C Grubu:

Basel (İsviçre) - Krasnodar (Rusya): 5-0

Getafe (İspanya) - Trabzonspor (Türkiye): 1-0



D Grubu:

LASK (Avusturya) - Rosenborg (Norveç): 1-0

PSV (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz): 3-2



E Grubu:

Cluj (Romanya) - Lazio (İtalya): 2-1

Rennes (Fransa) - Celtic (İskoçya): 1-1



F Grubu:

Standard Liege (Belçika) - Vitoria (Portekiz): 2-0

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Arsenal (İngiltere): 0-3

G Grubu:

Rangers (İskoçya) - Feyenoord (Hollanda): 1-0

Porto (Portekiz) - Young Boys (İsviçre): 2-1

H Grubu:

Espanyol (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan): 1-1

Ludogorets (Bulgaristan) - CSKA Moskova (Rusya): 5-1 I



Grubu:

Wolfsburg (Almanya) - Olexandriya (Ukrayna): 3-1

Gent (Belçika) - Saint-Etienne (Fransa): 3-2

J Grubu:

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Wolfsberger (Avusturya): 0-4

Roma (İtalya) - Medipol Başakşehir: 4-0



K Grubu:

Wolverhampton Wanderers (İngiltere) - Braga (Portekiz): 0-1

Slovan Bratislava (Slovakya) - Beşiktaş: 4-2



L Grubu:

Manchester United (İngiltere) - Astana (Kazakistan): 1-0

Partizan (Sırbistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-2