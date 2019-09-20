3 kamu bankası ortak karta geçiyor yeni bir şirket kuruyorlar

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş. adıyla yeni bir şirket kuruyor.

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş. adıyla yeni bir şirket kuruyor. Şirketin kuruluş kararını, 3 banka da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları ayrı ayrı açıklamalarla duyurdu.

Açıklamalarda, şirketin 21 milyon lira sermaye ile kurulacağı ve bankaların hisselerinin yüzde 33.33 olacağı aktarıldı.

Açıklamalarda, "3 kamu bankasının ortaklığında kurulacak olan 21.000.000 lira sermayeli Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş.'ye Bankamızca yüzde 33,33'lük pay oranı ile iştirak edilmesine karar verilmiş olup, Şirkete tüzel kişilik kazandırma çalışmaları devam etmektedir" denildi.