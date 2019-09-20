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MSB duyurdu: Haftanin bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-3 Harekatında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi. 

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