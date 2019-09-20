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Emeklilikte yaşa takılanlar yasasına vatandaşlar ne diyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası çıkacak mı?Bu soru binlerce vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi ve yeni bir formül üretilmesi için talimat verdiğini açıkladı. Peki sokak ne diyor?

31 Mart yerel seçimler öncesi binlerce vatandaş dernek ve sendikalar hükümete mağduriyetlerini dile getirmişti. Bakan Berat Albayrak, Aile Bakanı Zehra Selçuk erken emekliliğin söz konusu olmayacağını dile getirdi. Ancak vatandaşlar hükümete çağrıda bulunmaya decam etti. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi ve yeni bir formül üretilmesi için talimat verdiğini açıkladı.

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