Emeklilikte yaşa takılanlar yasasına vatandaşlar ne diyor?

31 Mart yerel seçimler öncesi binlerce vatandaş dernek ve sendikalar hükümete mağduriyetlerini dile getirmişti. Bakan Berat Albayrak, Aile Bakanı Zehra Selçuk erken emekliliğin söz konusu olmayacağını dile getirdi. Ancak vatandaşlar hükümete çağrıda bulunmaya decam etti. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi ve yeni bir formül üretilmesi için talimat verdiğini açıkladı.