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Canevim 16. bölüm 2. fragmanı

Canevim dizisi 16. yeni bölümüyle 23 Eylül 2019 Pazartesi akşamı ATV'de olacak. Canevim'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Canevim 16. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Canevim'in yeni bölümünde neler olacak? Canevim 23 Eylül 2019 Pazartesi akşamı ATV'de...

Yapımcılığını Koliba Film - Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Adnan Güler’in üstlendiği dizi, hayatın tüm sıkıntılarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin çevresinde gelişen olayları anlatıyor.

Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik’in başrollerini paylaştığı Canevim’de Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın ve Ömrüm Nur Çamçakallı rol alıyor.

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