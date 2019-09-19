Karabük'te ayakları kesik ölü kedi bulundu

KARABÜK Kayabaşı Mahallesi Barbaros Caddesi’nde sabah saatlerinde camiye gitmek için çıkan Yunus Yavuz, evinin önünde ayakları olmayan kediyi görüp eşine haber verdi.

Hatice Yavuz da komşularına bildirdi.

Mahalle sakinleri, ayakları olmayan kedinin bir aracın altında kaldığını ya da köpeklerin saldırısına uğradığını düşünerek çevrede ayak aradı ancak sonuç alınamadı.

Bu defa da kediye işkence yapılarak ayaklarının kesilip atıldığını düşünen mahalleli, çöp konteynerleri ve ağaçlık alanları kontrol etti ancak yine herhangi bir bulguya rastlanmadı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak çalışma başlattı.

Vatandaşlar, durum hakkında belediyeye de haber verdi.

Hatice Yavuz, "Eşim, camiye giderken görmüş. Acaba bizim kedi yavrularımız mı diye koşup geldim. Baktım ki değil. Görünce çok korktum, yemek bile yiyemedim. Çok üzüldüm" dedi.