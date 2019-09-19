GÜNCEL

60 saniyede bugün (19 Eylül 2019)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

19 Eylül 2019 Perşembe; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl önceki fotoğrafını yayımladı
Getafe Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI YAYIN
Rusya ve Çin'den BMGK'da 'İdlib' vetosu
PFDK'dan Beşiktaş'a şok ceza
Alanyaspor'dan kural ihlali başvurusu açıklaması
Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Bin Ali vefat etti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rize'de türkü söyleyen gençler ahşap platform kırılınca göle düştüler
Kılıçdaroğlu: "Diyarbakır'daki annelerle Cumartesi Anneleri arasında ayrım yapmıyoruz"
Müge Anlı Tatlı Sert'te Burhan Aykurt olayında cinayet şüphesi
15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!
Kim Kardashian'ın korumaları,annesi Kris Jenner'i hastanelik etti
CBS Sport canlı şifresiz uydu frekansları! UEFA Şampiyonlar ligi maçını veriyor
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası çıkıyor mu ?
A101 aldın aldın 19 Eylül Perşembe indirim kataloğu televizyon, cep telefonu var