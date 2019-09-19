Bilecik’te düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi’nde düzenlenen “Ahilik Haftası” kutlamaları saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

"Ahilik dürüstlüğü, alçak gönüllüğü, hoşgörü, cömertlik, dayanışmadır"

Törenin açılış konuşmasını yapan Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, ahiliğin İslam öncesinden başlayarak geliştiğini ve esnaflık geleneğinin İslamiyet’in ortaya çıkmasından sonra İslam’ın ahlak prensipleri ile birleşmesi neticesinde şekillenerek 13’üncü yüzyılda Anadolu’da kurulan temeli yardımlaşmaya dayanan bir teşkilat olduğuna değindi. Gölcan, “Ahilik dürüstlüğü, alçak gönüllüğü, hoşgörü, cömertlik, dayanışma ve çok çalışma gibi değerleri prensip edinmiştir. Ahiliğin temelleri 1171-1262 yılları arasında yaşayan Ahi Evran Veli Hoca tarafından Türkistan’dan gelen esnaf teşekküllerinin bir çatı altında toplanmasıyla temelleri Kayseri’de atılmıştır” dedi.

“Ahilik siyasi boyutları olan bir sistem olarak tarif edilebilir”

Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta de törende yaptığı konuşmada, ahiliğin siyasi boyutları oplan bir sistem olarak tarif edilebileceğini belirterek “Ahilik, kelime anlamı olarak Arapça kardeşim veya Türkçe akı, cömert, eli açık, anlamında kullanılmaktadır. Terim olarak 18’inci yüzyıldan sonra bir esnaf sanatkâr birliği haline dönünmüş olsa bile, 13’üncü yüzyıldan itibaren Anadolu’da görülmeye başlayan Anadolu’nun vatanlaşmasında ve Osmanlı Devleti’nin kurulmasında büyük bir rol oynayan dini, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi boyutları olan bir sistem olarak tarif edilebilir. Başka bir açıdan bakıldığı zaman ahiliğin ortaya çıkmasında İslam dininin temel referans kaynakları olan Kur’an-ı Kerim ve Peygamber sünneti onlara dayalı olarak hazırlanan fütüvvet namelerinin etkili olduğunu ifade edebiliriz. Şüphesiz ki Anadolu ahiliğinin kurucusu Ahi Evran’dır” ifadelerine yer verdi.