İSPARK görevlisinin skandal görüntüleri hızla yayıldı!

Bazı medya organlarında yer alan haberlerde "İSPARK çalışanının bu cevabı akıllara Melih Gökçek'in 31 Mart yerel seçimleri öncesinde "İmamoğlu İstanbul'u kazanırsa, İSPARK HDP'lilere teslim edilecek' ifadelerini akıllara getirdi" dendi.

"1,5 yıl öncesine ait"

Skandal haberlerle ilgili İBB Sözcüsü Murat Ongun, söz konusu videonun 1,5 yıl öncesine ait olduğunu ve konu hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.

"Asılsız iddialar eklenerek güncelmiş gibi servis edilmiştir"

Ongun Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında bir İSPARK çalışanına ait video, İBB'ye yönelik asılsız iddialar eklenerek güncelmiş gibi servis edilmiştir. Yapılan incelemede videonun 1,5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilmiş ve disiplin soruşturması başlatılmıştır."