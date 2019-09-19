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Abisi Özcan Deniz'den yardımı göremeyen Gülcan Deniz yardım istedi

Şarkıcı Özcan Deniz'in kalp hastası kız kardeşi Gülcan Deniz, yardıma ihtiyacı olduğunu ancak abisinin kendisiyle ilgilenmediğini söyledi. Son olarak bir video çeken Gülcan Deniz, cumhurbaşkanından yardım istedi.

Özcan Deniz'in geçtiğimiz yıl kanserden vefat eden babası Sadık Deniz'in eski eşinden olan 22 yaşındaki kızı Gülcan Deniz, yardıma muhtaç durumda olduğunu söyledi. Kalp hastası genç kız, abisi Özcan Deniz'den tedavisi için destek istediğini ancak geri dönüş alamadığını söyleyerek cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Günaydın'a konuşan Gülcan Deniz, "Annem ağır hasta, ben de kalbimden rahatsızım. Hem tedavi olmak, hem de okumak istiyorum. Defalarca abime ulaşmaya çalıştım ama telefonlarımı açmıyor. Abim, babamla birlikte beni de öldürdü." dedi.

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