Sefa Doğanay davalık olduğu hayranı ile mahkemede karşı karşıya geldi

Bir televizyon programındaki yarışma ile yıldızı parlayan ünlü komedyen Sefa Doğanay, kendisine sosyal medya hesabından tehdit ve taciz içerikli mesajlar attığını söyleyerek şikayetçi olduğu hayranı ile ilk kez mahkemede karşı karşıya geldi.

Bakırköy 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Kuduret Dinar ile müşteki Sefa Doğanay hazır bulundu.

Duruşmada savunması sorulan Kuduret Dinar, panik atak rahatsızlığı olduğunu ve gerektiğinde oturarak konuşmasına devam edip edemeyeceğini sordu. Hakim, Kuduret Dinar’a rahatsızlanırsa oturarak konuşmasına devam edebileceğini söyledi.

“Hiçbir kötü niyetim yoktu”

Kendisinin öğretmen olduğunu söyleyen Kuduret Dinar, bir eğitimci ve psikolog olarak konuşmak istediğini söyleyerek “2017’de Sefa Doğanay’ı sosyal medyada gördüm tanışmak istedim. Mektup yazıp fotoğrafımı adresine gönderdim. Duygularımı samimi bir şekilde aktardım. Fotoğrafı posta ile gönderdim. Adresini sosyal medyadan biliyordum. Sonra beni engelledi. Ben bir sıkıntı mı oldu diye öğrenmek istedim. Hiçbir kötü niyetim yoktu. Sosyal medyadaki hesabımdan kendisine mesaj attım. Hakaret etmedim aksine güzel şeyler yazdım” şeklinde konuştu.

Hakim sanık Kuduret Dinar’ın savunmasında ayrıntıya girmesi nedeniyle ‘hikaye anlatmayın’ şeklinde uyarıda bulundu. Kuduret Dinar ise ‘hikaye anlatmıyorum’ dedi. Suçlamaların iftira olduğunu söyleyen Kuduret Dinar, iddianameye konu mesajları kendisinin yazmadığını ifade etti.

“Görüşeceğiz sevgilim”

Sanık Kuduret Dinar’ın ardından söz verilen müşteki Sefa Doğanay ise Dinar hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı aldığını söyleyerek, “Bu hanımefendi psikolojik olarak kendisi aşk yaşıyor benimle. Mahkeme tarihini söyleyerek bana yakın bir tarihte tekrar mesaj attı ‘görüşeceğiz sevgilim’ diye. Ev adresime sosyal medya hesaplarından erişemez. Öyle olsa evimin kapısının önünde bir sürü kişi olurdu. İddianameye konu mesajlar ile tehdit ve hakarete uğradığım doğru” şeklinde beyanda bulundu. Sefa Doğanay’ın beyanlarına karşı konuşmak isteyen Kuduret Dinar’a hakim söz vermeyerek duruşmanın ertelenmesine karar verdi.