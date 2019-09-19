Farklı Görüş son bölüm! Can Ataklı Ekrem İmamoğlu'na niye kızgın?

Süleyman Özışık ile Can Ataklı Ekrem İmamoğlu israf açıklamaları konusunda ilk kez fikir birliğine vardı. Canan Kaftancıoğlu ile Nedim Şener'in davalık olması da tartışıldı. İmamoğlu'nun açıklamalarını önce Can Ataklı eleştirdi. Şaşkınlık içinde dinleyen Süleyman Özışık ise, Ataklı'ya destek oldu.