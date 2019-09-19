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Farklı Görüş son bölüm! Can Ataklı Ekrem İmamoğlu'na niye kızgın?

Hadi Özışık'ın moderatörlüğündeki Farklı Görüş bu hafta ilk başlarda çok sakin geçti. İBB önündeki işçilerle ilgili de konuşan Süleyman Özışık ve Can Ataklı'nın Farklı Görüşü'nde zaman zaman tansiyon yükseldi.

Süleyman Özışık ile Can Ataklı Ekrem İmamoğlu israf açıklamaları konusunda ilk kez fikir birliğine vardı. Canan Kaftancıoğlu ile Nedim Şener'in davalık olması da tartışıldı. İmamoğlu'nun açıklamalarını önce Can Ataklı eleştirdi. Şaşkınlık içinde dinleyen Süleyman Özışık ise, Ataklı'ya destek oldu. 

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