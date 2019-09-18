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Ankara'da bir kişi eski eşini çocuğunun gözleri önünde bıçakladı

ANKARA’nın Çankaya ilçesinde bir kişi 6 yıl önce boşandığı eski eşini çocuğunun gözleri önünde bıçakladı. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

ANKARA’nın Çankaya ilçesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi Ahmed Arif Parkı'nda meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, altı yıl önce boşanan R.I. ile eski eşi F.T. çocuğunun yanında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.I.; eski eşi ve çocuğunun annesi F.T.’yi bıçakladı.

F.T.’nin çığlıkları üzerine parkta bulunan vatandaşlar, R.I.’ya müdahale etmek istedi. Bu sırada R.I., elinde bulunan bıçakla kendine zarar vermeye başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Öte yandan, çevredeki vatandaşlar eski eşini bıçaklayan R.I.’ya linç girişiminde bulundu. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları güçlükle sakinleştirdi.

Sağlık ekipleri ise yaralıları hastaneye kaldırırken; polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

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