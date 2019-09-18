YEREL

Şanlıurfa'da bir kişi hasmının dükkanına traktörle girdi

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Kavgaya karışan bir kişinin hasmının dükkanına traktörle girdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA'da 5 kişinin yaralandığı kavgada taraflardan birinin hasmının dükkanına traktörle girdiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Viranşehir ilçe merkezinde aralarında daha önceye dayalı husumet bulunan Öztop ve Sağ ailesinin fertleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kavgaya karışanlardan birinin, hasmının Eski Derik Caddesi'ndeki dükkanına traktörle girmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, traktörün iş yerine girmesi ve dükkanın camlarının kırılması yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Endonezya'da kargo uçağı ile irtibat kesildi
Club Brugge Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı CANLI YAYIN
Suudi Arabistan: İran bizi bunlarla vurdu
Getafe Trabzonspor maçında yüksek risk alarmı
Şaziye Erdoğan halterde dünya şampiyonu oldu
Seçimlerde geriye düşen Netanyahu BM Genel Kuruluna katılmayacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
60 saniyede bugün (18 Eylül 2019)
Galatasarayı bekleyen tehlike!
Club Brugge Galatasaray maçı muhtemel 11'ler
Fenerbahçe maçında kural hatası var mı?
Boris Johnson'a hastanede fırça
Yasak Elma'da izleyicilerden tepki alan erotik sahnesi
Erciş’te kaybolan şahsın cesedi bulundu
Yarı çıplak pozları tepki çekti! Aleyna Tilki'nin konseri iptal edildi