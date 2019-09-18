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Erciş’te kaybolan şahsın cesedi bulundu

Van’ın Erciş ilçesinde 10 gündür kayıp olan 55 yaşındaki Şahin Esim isimli vatandaşın cesedi bir tarlada bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Erciş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde çalıştığı belirtilen Şahin Esim'in 10 gün önce iş yerinden çıktıktan sonra evine gitmemesi üzerine ailesi tarafından durumun polis ve jandarmaya bildirildiği belirtildi. Geçirdiği beyin ameliyatıyla birlikte geçici hafıza kaybı rahatsızlığına yakalanan ve bir gözü de görmeyen Şahin Esim’in cansız bedenine bugün ilçeye bağlı Gölağzı Mahallesi’ndeki bir tarla içinde rastlandı. Van Gölü kıyısına yakın sazlık ve bataklık alanında bulunan ceset, olay yerine gelen güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedi tesadüfen bulan Cahit Çelebioğlu isimli vatandaş, hayvanlarını otlatmak için bu alana geldiğini, uzaktan cesedi gördüğünü ve telefonla mahalle muhtarına haber verdiğini, muhtarın da güvenlik güçlerini haberdar etmesinden sonra jandarma ve polislerin olay yerine geldiğini belirtti. Cesedin morgdan alınarak Van Adli Tıp Kurumuna gönderileceği, burada yapılacak incelemelerin ardından ailesine teslim edileceği kaydedildi.

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