Müge Anlı'da Palu ailesi davasında bilinmeyenler

Müge Anlı ve ekibinin geçen sezon programında ortaya çıkartığı Palu Ailesi gerçekleri bütün Türkiye'yi şoke etmişti. Ailenin eniştesi Tuncer Ustael ailedeki herkesi etkisi altına almış, kadınlarına cinsel istismarda bulunmuş bununla da kalmamış ailenin kızı Meryem ve torunu Melike'yi işkence yaparak öldürmekle suçlanmıştı. Canlı yayında ortaya çıkan deliller sonucu enişte Tuncer Ustael ve Emine Ustael gözaltına alınmıştı. Bütün bu olaylar sonrası Palu Ailesi göz altına alınmış ve hakim karşısına çıkmıştı.

Geçen günlerde Müge Anlı'nın programına katılan Avukat Alper Bayrak ise Palu Ailesinin akıl sağlığının yerinde olmadığını narsist kişilik bozukluğu olan Tuncer Ustuel'in çevresindekilerin iradesinin etkileyerek istediklerini yaptığını savunmuş ve "Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden akıl sağlığı ile ilgili rapor talep ediyoruz." demişti. Peki dün görülen mahkemede neler yaşandı?

Bütün bu gelişmelerden sonra dün Palu ailesi davasının 3. duruşması gerçekleşti. Palu ailesi mahkemeye tam kadro olarak katıldı. Hakkındaki iddialara cevap veren enişte Tuncer Ustuel suçsuz olduğunu belirterek, "Ben suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Meryem'in cesedinin ortaya çıkacağını düşünüyorum. H.Ş. isimli kişi dinlenmeden bu iş açığa çıkmayacak. Ben suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Adli dengesinin yerinde olmadığını ifade eden anne Meryem Palu ile birlikte olaylar ile hiç bir ilgisinin olmadığını savunan Fatih Palu'da tahliyesini istedi.Enişte Tuncer Ustuel'in eşi ve ailenin en büyük kızı Emine Ustuel ise bir kez daha Şipşak ve Tanhal ailelerini suçladı.