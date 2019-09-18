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Tuzla'daki fabrikada patlama anı kameralara yansıdı

Tuzla'da kimyasal maddelerin üretildiği fabrikada çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı. Patlama anı kameralara yansıdı

Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiği olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın, otoparktaki araçlara da sıçradı.

İtfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle güçlükle müdahale ettikleri yangını kısmen kontrol altına almayı başardı.

Yangın sırasında fabrikadaki bir tank patladı. Patlamanın etkisiyle tanktan kopan parçalar etrafa ve yakındaki ormanlık alana sıçradı.

 Olayda yangına müdahale eden iki itfaiye personeli yaralandı.

Olay yerinde hazır bulundurulan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralıya olay yerinde müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

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