Galatasarayı bekleyen tehlike!

Emlak Konut GYO’dan üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamaya göre, şu ana kadar yapılan protokol gereği Galatasaray’a 260 milyon TL ödeme yapılmasına rağmen Galatasaray spor kulübünün arsa teslimi yükümlülüğünü yerine getirmediği, verilen ek sürelere rağmen Florya arazisinin zamanında boşaltılmadığından dolayı fesih sürecinin başladığını bildirdi.



Kırmızı Çizgi Fitbol programında Candaş Tolga Işık, Mehmet Ayan, Serdar Ali Çelikler Galatasaray ile Emlak Konut arasındaki iş birliğini konuştu: