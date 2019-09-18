Boris Johnson'a hastanede fırça

İngiltere'yi 31 Ekim'de bir anlaşma olsun ya da olmasın Avrupa Birliği'nden çıkarmak isteyen Başbakan Boris Johnson, Londra'da ziyaret ettiği hastanede çocuğu tedavi gören bir babadan fırça yedi.

Boris Johnson'a koğuşun yetersiz olduğunu ve Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (NHS) tahrip edildiğini söyleyen vatandaş, Johnson'u basını yanına çağırıp şov yapmakla suçladı.