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Aşk Ağlatır 3. bölüm 2. fragmanı

Aşk Ağlatır dizisi 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Aşk Ağlatır 3. yeni bölümüyle 22 Eylül 2019 Pazar akşamı Show TV'de olacak. Aşk Ağlatır'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Aşk Ağlatır 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde neler olacak? Aşk Ağlatır 22 Eylül 2019 Pazar akşamı Show TV'de...

Yapımını MF Yapım’ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun 'Love That Makes You Cry' dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor.

Dizide, taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesi anlatılıyor.

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