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Müge Anlı Tatlı Sert'te Burhan Aykurt ile ilgili ortaya çıkan yeni iddilar

29 Kasım 2018'de ortadan kaybolan ve bir daha haber alınmayan Burhan Aykurt'u aramaya devam edilirken ağabey Mahmut Aykurt çelişkili ifadeler ile bütün dikkatleri üzerine çekti.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 29 Kasım 2018'de Fethiye'den İzmir'e gideceğini söyleyerek evden çıkan Burhan Aykut'tan hala bir haber alınamadı. Bir cinayete kurban gittiği düşünülen 35 yaşındaki Burhan Aykurt'un akıbeti ile ilgili en dikkat çekici iddiayı ise abisi Mahmut Aykurt ortaya attı. Ayrıca ağabey Mahmut Aykurt'un çelişkilerle dolu açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekti. Ortaya çıkan mesaj ile ilgili Müge Anlı'nın söyledikleri ise ekran başındaki herkesi şoke etti.

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