DÜNYA

Köprüyü havaya uçurmakla tehdit eden eylemci operasyonla yakalandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de silahlı eylemli, otomobille geldiği Metro Köprüsü'nü havaya uçurma tehdidinde bulundu. Gücenlik güçlerinin alarma geçtiği olayda silahlı eylemci polis ve özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Kiev'de bu akşam saatlerinde araç trafiğinin en yoğun olduğu saatte bir kişi Metro Köprüsü'nde eylem yaptı. Aracından inen kamuflaj kıyafetli kişi, görgü tanıklarının ifadesine göre önce otomatik silahla havaya birkaç kez ateş açtı ve seyahat edenlerin araçlarından inmemesini istedi. Köprü üzerinde bulunan araçlardaki kişiler ise panik ve endişeyle bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, köprü araç trafiğine kapatıldı. Şüpheli ise köprüyü havaya uçarma tehditinde bulundu.

Şüpheli eylemini sürdürürken, olay yerine çevik kuvvet polisleri ve tüm acil durum birimlerinin yanısıra zırhlı askeri araçlar eşliğinde özel harekât ekibi sevk edildi. Andından İçişleri Bakanı Arsen Avakov, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ukrayna Polis Teşkilatı Sözcüsü Yaroslav Trakalo, İnterfaks ajansına yaptığı açıklamada, Kiev'de Metro Köprüsü'ne çıkan bir kişinin havaya birkaç el ateş açtığını ve köprüyü havaya uçurma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçlerinin teslim ol çağrılarına olumsuz cevap veren silahlı eylemci çevvik kuvvet ve özel harekât ekibinin ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Ülkede endişe yaratan olay, başarılı operasyonla can kaybı ve yaralanma olmadan sona erdi. Eylemci sorgulanmak üzere gözaltına alınırken, köprü üzerinde alınan güvenlik tedbirleri kaldırılıp, ulaşım normale döndü.

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