POLİTİKA

Yerli 'köstebek' üretim bandından indirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "köstebek" olarak da adlandırılan tünel açma makinelerinin çok önemli olduğunu belirterek, "Dünyada 'bu alanda üretim yapan, küresel rekabette ben de varım.' diyen 8 ülkeden birisiyiz. Rakiplerin hepsi gelişmiş ülkeler." dedi.

Varank, E-Berk AŞ'nin, TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi EPB TBM'nin üretim bandından indirilmesi dolayısıyla Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Bakan Varak, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un Tuzla ilçesindeki kimyasal madde üretilen bir fabrikada büyük bir yangın olduğunu ve itfaiye ekiplerinin yangının söndürülmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan olayla ilgili bilgi aldığını ifade eden Varank, can kaybı olmadan yangının en kısa sürede söndürülmesi temennisinde bulundu.

"Türkiye altyapı yatırımlarında çağ atladı"

Türkiye'nin 17 senede ulaştırma ve altyapı yatırımlarında çağ atladığını belirten Varank, Avrasya Tüneli ile kıtaların birleştirildiğini, Ovit Tüneli ile bölgeleri birbirine bağladıklarını, sulama tünelleriyle de kurak ovaları suyla buluşturduklarını dile getirdi.

Varank, bu tür yatırımların hayata geçmesinde en önemli rolün makine parkı olduğunu belirterek,  "Köstebek olarak da adlandırılan tünel açma makineleri çok önemli. Dünyada 'bu alanda üretim yapan, küresel rekabette ben de varım.' diyen 8 ülkeden birisiyiz. Rakiplerin hepsi gelişmiş ülkeler." ifadelerini kullandı.

E-Berk AŞ'nin yedek parça üretimiyle başlayan serüveninin, 2 bin parçadan oluşan devasa makinelerle devam ettiğini anlatan Varank, tasarımı Türk mühendislerince yapılan ve yüzde 54 yerlilik oranına sahip tünel açma makinesinin, TÜBİTAK TEYDEB desteğiyle ortaya çıktığını söyledi. 

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