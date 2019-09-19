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Kıvanç Tatlıtuğ 'vergi kanununa muhalefet'ten hakim karşısına çıktı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sahte fatura kullandığı iddiasıyla “vergi usül kanuna muhalefet” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Tatlıtuğ savunmasında, “Yargılanmamın sebebi olan faturaların sahte olması söz konusu olsaydı ben çok yüksek meblağlarla ödeme yapmazdım. Mali müşavirliğimi yapan şahsın bana sahte faturalar verdiğini bilmiyordum” diyerek beraatini istedi.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un, 2012 ve 2013 yılları arasında sahte fatura kullandığı iddiasıyla “vergi usül kanuna muhalefet” suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.
Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Kıvanç Tatlıtuğ ile avukatı Yalçın Kavak katıldı. Kimlik tespiti yapılan sanık Tatlıtuğ, aylık ortalama gelirinin 30 bin lira olduğunu söyledi.

“Mağdur edildim, şikayetçi oldum”

Duruşmada savunma yapan Kıvanç Tatlıtuğ, “Burada bulunmama sebep olan şahıs olan Erdal D. bir dönem mali müşavirliğimi yapan kişidir. Hizmeti karşılığında bana her ay kesmiş olduğu faturaların çok daha üzerinde ödedim. Sunduğumuz banka kayıtları incelendiğinde kendisine çok daha fazla ödeme yaptığım görülecektir. Hakkımda vergi müfettişlerince 2017 yılında denetleme yapıldı. Bu şahsın bir takım usulsüz işlemler yaptığını öğrendim, kendisi hakkında şikayette bulundum. Sanat camiasında ünlü birçok arkadaşım bu duruma maruz kalmıştır. Hem devletimiz olarak hem de şahsen ben mağdur edildim. Bana denetlemeye gelinene kadar şahsın Türkiye’de olduğunu duymuştum. Ben ve defterlerini tuttuğu başka sanatçı arkadaşlarımın da mağduriyetlerine yol açmıştır. Şu anda kaçak olduğunu ve nerde olduğunun bilinmediğini biliyorum” dedi. Mahkeme hakimi, “Kesilen faturaları inceledim, sanatçılar bu kadar fazla paralar ödüyor mu? Bu harcamaları yapmak zorundalar mı?” diye sordu.

Suçlamaları reddetti, beraatini istedi

Sanık Tatlıtuğ, “Erdal Doğan şahıs benim hem mali müşavirliğimi yapıyordu hem de mesleğimle ilgili diğer alanlarda da danışmanlık yapıyor, hizmet sunuyordu. Bu hizmetleri karşılığında da kendisine yüksek miktarda ödemeler yapıyordum. Bana gelen senaryoları inceleme, sözleşmeleri yapma gibi bazı hizmetler de sunuyordu. Herkesin bu şekilde çalışıp çalışmadığına ilişkin bilgim yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum” diye konuştu.

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