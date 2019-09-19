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Kim Kardashian'ın korumaları,annesi Kris Jenner'i hastanelik etti

Kim Kardashian'ın annesi Kris Jenner, Kim'in güvenlik görevlileri tarafından darp edildi. Kim Kardashian, haberi aldığı sırada canlı yayınlanan bir programda konuktu.

Kim Kardashian'nın 63 yaşındaki annesi Kris Jenner, Kim'in 60 milyon dolar değerindeki yalısına arka kapıdan girmek isterken kendisini tanımayan Kim'in korumaları ile arasında arbede çıktı. Kris Jenner, arbede sırasında boynundan yaralandı.

Kim, Keep Up with Kardashian programının çekiminde olduğu sırada kız kardeşi Khloe, kendisini panik içinde arayarak "Korumaların annemi dövdüler. Hemen eve gelmelisin. Polis ve sağlık ekiplerini aradım"dedi. Sağlık görevlileri tarafından müdahalesi yapılan Kris'in boynundan yaralandığı ve acı içinde kıvrandığı görüldü.

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