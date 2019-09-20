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Ahmet Davutoğlu istifaları devam ediyor! Bir istifa daha

AK Parti'de istifa haberleri arka arkaya geliyor. AK Parti Sultanbeyli Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Ahmet Çelik görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını sosyal medyadan Ahmet Davutoğlu'nu etiketleyerek açıkladı.

AK Parti Sultanbeyli Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Ahmet Çelik görevinden ve partisinden istifa etti. Ahmet Çelik, kendisi ile birlikte gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri ve gençlik kolları mahalle başkanlarının da istida ettiğini duyurdu. 

Ahmet Çelik'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle oldu:

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