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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı indirme planına koşa koşa 'evet' diyen iki eski AK Partili

2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirme hazırlığını yazan Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, 2016'da MHP'de yaşananların benzerinin AK Parti için sahneye konulduğunu iddia etti.

Siyaset kulisleri yeni parti hazırlıklarıyla hareketlendi Davutoğlu ve Babacan'ın çalışmaları AK Parti cephesinde yakından takip ediliyor. AK Parti tabanında yaşanacak oy kayması 2023 cumhurbaşkanlığında seçimlerinde bu iki yeni partiyi kilit konumuna getirebilir.

"Dün MHP’yi ele geçirmek isteyenler bugün Ak Parti’yi bölmeye çalışıyor" başlıklı yazısında Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, AK Parti ve Erdoğan için yaklaşan tehlikeye dikkat çekti.

Erdoğan'ı devirme dürtüsü ortak oldu

Erdoğan’ı devirme dürtüsünün son yerel seçimlerde farklı partileri birlikte hareket etmede motive ettiğine değinen yazar, "O halde 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP/HDP- İP ve SP’nin yanına bir başka muhafazakar eğilimli parti eklenebilirse Erdoğan yenilebilir." diye yazdı.

Koşa koşa “evet” diyen iki eski AK Partili mevcut

"Denklem bu ve bu denkleme koşa koşa “evet” diyen iki eski Ak Partili mevcut. “Farklı ısılarda olsa da aynı havuza akan su” misali!" ifadelerine yeren Öztürk, 2016 yılında MHP'deki olaylı kongre sürecini hatırlatarak yazısına şöyle devam ediyor:

"MHP’nin başına çorap örüldüğü günlerde FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesinde bir yazı yazan şu an tutuklu Mümtazer Türköne’nin, (Erdoğan siyasetine) “çomak sokacak yegane güç MHP’dir” cümlesini unutacak değiliz.

Ali Bayramoğlu’nun, “Aynı havuza farklı ısılarda akan su” örneğinin ne olduğunu anlamayacaklardan değiliz. Hele hele, “Ölüsünün, dirisinin, PKK’lısının, Paralel’inin (FETÖ) MHP’de kongre istediği” günleri unutacak hiç değiliz.

Ne çok benziyor o günkü MHP’ye yapılanlarla bugün Ak Parti’ye yapılanlar farkında mısınız?"

Hasan Öztürk'ün yazısının tamamı

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