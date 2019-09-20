Kriz derinleşiyor! Akit yazarı Şanlıdağ: FETÖ ile kaşık sallamayan mı var?

Kaleme aldığı yeni yazısında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'in 'maklube' çıkışına değinen Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, "Fetö ile kaşık sallamayan mı var?" diye sordu.

Abdullah Şanlıdağ, 'Kasnak boşa mı dönüyor ne?' başlığıyla yayınlanan yazısında, Gül'ün 'maklube' çıkışıyla ilgili "Eli kanlı bir terör örgütüne terör örgütü demeyen, denmesi için BM’nin, hem de Güvenlik Konseyi’nin kararını gerekli gören bir hâkim Yargıtay’a üye olarak atanabiliyorsa, çok ciddi sorunla karşı karşıyayız demektir." ifadelerini kullandı.

Şanlıdağ'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Milat diye bir şey var"

Ben şahsen demem de, şimdi birileri kalkıp da 'Be kardeşim daha düne kadar Fetö’cülerle kaşık sallamayı bırak, iş tutan sizdiniz' derse altından nasıl kalkacak? Fetö ile kaşık sallamayan mı var? Milat diye bir şey var; tarihini de biz belirlemişiz.

"Terör örgütü demeyen hakim..."

17/25 Aralık. Söz konusu hakim, bir ilçeye atanmıyor ve Fetö konusunda ciddi zaafı var. Sen bunu Yargıtay’a atayacaksın, basın da eleştirdiği vakit kızacaksın. O zaman biz de kasnak boşa dönüyor deme hakkına sahibiz. Eli kanlı bir terör örgütüne terör örgütü demeyen, denmesi için BM’nin, hem de Güvenlik Konseyi’nin kararını gerekli gören bir hâkim Yargıtay’a üye olarak atanabiliyorsa, çok ciddi sorunla karşı karşıyayız demektir. Yandı gülüm, keten helva. Neşet Ertaş bir türküsünde: 'Anam anam, ben derdimi kime yanam' derdi.

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