HABER /  SAĞLIK

Elektronik sigara ölümleri başladı! ABD'de arka arkaya 8 kişi öldü

Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin tercih ettiği elektronik sigara ölümlere sebep olmaya başladı. ABD'de 8. ölüm gerçekleşti.

ABD'nin Missouri eyaletinde 40'lı yaşlarında bir erkek, doktorlarının elektronik sigara kullanmaya bağlı olduğunu açıkladığı bir akciğer hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

Bu, ABD'deki sağlık birimleri yetkilileri tarafından elektronik sigara sebebiyle olduğu açıklanan 8. ölüm.

24 Ağustos'ta Illinois eyaletinde bir kişinin solunum hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmesi sonrasında, salgın hastalıklar kurumundan Doktor Jennifer Layden, "Hasta elektronik sigara içimi sonrası tanımlanamayan bir hastalık nedeniyle tedavi altına alındı" demişti.

Bu hastanın ölümü, elektronik sigara sebebiyle olduğu açıklanan ilk ölümdü.

Ülkedeki sağlık yetkilileri, elektronik sigara kullanımına bağlanan gizemli bir akciğer hastalığını inceleme altına almıştı.

Federal bir sağlık kurumu olan CDC'den yetkililer, 22 eyalette olası 200 vakanın bulunduğunu açıkladı.

CDC yetkilileri, vakaların çoğunun, esrardaki etken THC maddesini sıvı olarak elektronik sigarada içtiklerini de duyurdu.

Ardından Oregon eyaletinde de bir kişinin yasal olarak esrar satılan bir dükkanda elektronik sigara denedikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

THC içeren elektronik sigara kartuşlarının, yasal esrar dükkanlarının yanı sıra kara borsada da satıldığı belirtiliyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Muhsin Yazıcıoğlu davası tanığı: 'Bu ifadeler ipe götürür'
Kafkas Kestane Şekeri konkordato ilan etmişti! Süreç bitti yoluna devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı indirme planına koşa koşa 'evet' diyen iki eski AK Partili
Kriz derinleşiyor! Akit yazarı Şanlıdağ: FETÖ ile kaşık sallamayan mı var?
UEFA'da kara gece! Beşiktaş Başakşehir ve Trabzonspor bozguna uğradı
Ahmet Davutoğlu istifaları devam ediyor! Bir istifa daha
ÖNCEKİ HABERLER
Tüketici güven endeksi gerileyerek 55,8 oldu
Müslümanlara yönelik nefreti körükleyen Fransız yazara ceza çıktı
TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın görevden alındı yerine gelen isim
Abdullah Avcı: Beşiktaş taraftarından özür diliyoruz
Fatih Terim'den Ali Koç kararı! Bakın nasıl cevap verecek
A101 aldın aldın 19 Eylül Perşembe indirim kataloğu televizyon, cep telefonu var
Yorumlar