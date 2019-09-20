Sektördeki durgunluk! Tekfen Holding iki şirketini birleştirdi

Konut sektöründeki durgunluk nedeniyle Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Tekfen Holding, Tekfen Emlak Geliştirme ile Tekfen İnşaat şirketleri birleştirme kararı aldı.

Gayrimenkul geliştirme sektöründe yaşanan durgunluk, azalan talep ve karlılık nedeniyle Tekfen Emlak Geliştirme ile Tekfen İnşaat’ın birleşmesine karar verildi.

Yeniden yapılanma ihtiyacı ortaya çıktı

Tekfen Holding’den KAP’a yapılan açıklamada, gayrimenkul geliştirme sektöründe birkaç yıldır yaşanan durgunluk, azalan talep ve bunlara bağlı olarak karlılıkta meydana gelen azalış nedeniyle yeniden yapılandırma ihtiyacı ortaya çıktığı belirtilerek, sermayesinde %100 paya sahip oldukları Tekfen Emlak Geliştirme Yatırım ve Ticaret A.Ş.’nin, sermayesinde %99.99 paya sahip oldukları Tekfen İnşaat tarafından devralınmak suretiyle birleşmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamaya göre birleşme işlemlerinin tamamlanması ile bundan sonraki dönemlerde gayrimenkul geliştirme faaliyetleri Tekfen İnşaat tüzel kişiliği altında devam edecek.