HABER /  EKONOMİ

Sektördeki durgunluk! Tekfen Holding iki şirketini birleştirdi

Konut sektöründeki durgunluk nedeniyle Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Tekfen Holding, Tekfen Emlak Geliştirme ile Tekfen İnşaat şirketleri birleştirme kararı aldı.

Gayrimenkul geliştirme sektöründe yaşanan durgunluk, azalan talep ve karlılık nedeniyle Tekfen Emlak Geliştirme ile Tekfen İnşaat’ın birleşmesine karar verildi.

Yeniden yapılanma ihtiyacı ortaya çıktı

Tekfen Holding’den KAP’a yapılan açıklamada, gayrimenkul geliştirme sektöründe birkaç yıldır yaşanan durgunluk, azalan talep ve bunlara bağlı olarak karlılıkta meydana gelen azalış nedeniyle yeniden yapılandırma ihtiyacı ortaya çıktığı belirtilerek, sermayesinde %100 paya sahip oldukları Tekfen Emlak Geliştirme Yatırım ve Ticaret A.Ş.’nin, sermayesinde %99.99 paya sahip oldukları Tekfen İnşaat tarafından devralınmak suretiyle birleşmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamaya göre birleşme işlemlerinin tamamlanması ile bundan sonraki dönemlerde gayrimenkul geliştirme faaliyetleri Tekfen İnşaat tüzel kişiliği altında devam edecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Muhsin Yazıcıoğlu davası tanığı: 'Bu ifadeler ipe götürür'
Kafkas Kestane Şekeri konkordato ilan etmişti! Süreç bitti yoluna devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı indirme planına koşa koşa 'evet' diyen iki eski AK Partili
Kriz derinleşiyor! Akit yazarı Şanlıdağ: FETÖ ile kaşık sallamayan mı var?
UEFA'da kara gece! Beşiktaş Başakşehir ve Trabzonspor bozguna uğradı
Ahmet Davutoğlu istifaları devam ediyor! Bir istifa daha
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaşlı taraftarlar isyan bayrağını çekti! Fikret Orman istifa
Temel Karamollaoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret!
İBB Şehir Tiyatroları'nda muhafakakar isimlerin oyunları kaldırıldı
Zabıtanın ürünlerini topladığı Zeynep nineye artık satış serbest
Adalet Bakanlığı sözleşmeli mühendis alımları başlıyor işte şartlar
Mucize Doktor 3. bölüm fragmanı
Yorumlar