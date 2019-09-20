TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın görevden alındı yerine gelen isim

BİLECİK'te 2 makinistin öldüğü tren kazası sonrasında Devlet Demir Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsa Apaydın görevden alınarak yerine yardımcısı Ali İhsan Uygun getirildi.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi'ne göre;

TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, TCDD Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Yazıcı'nın ataması yapıldı.

Ali İhsan Yavuz'dan boşalan TCDD Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Öner Özgür atandı.

Görevden alınmanın sebebi

İsa Apaydın TCDD Genel Müdürlüğü görevinden Bilecik'te bu hafta meydana gelen ve 2 makinistin hayatına mal olan kaza sebebiyle alındı.

Ali İhsan Uygun kimdir?

Ali İhsan Uygun, 1991 yılında Şebeke ve Tesis Mühendisi olarak İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketinde göreve başladı. 1995-2015 arasında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Sanayi ve Ticaret AŞ'de, Telekomand ve Kataner Şefliğinden Genel Müdür Yardımcılığına kadar değişik görevlerde bulundu.

TCDD'de 2015 yılında Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan Uygun, 19 Şubat 2019'dan beri fiilen TCDD Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun,haziran ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen UIC'nin 94. Genel Kurul toplantılarına da katılmış oy birliğiyle başkan yardımcılığı görevine seçilmişti.