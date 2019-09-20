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Feryadıyla yürekleri sızlatan Zeynep nineye artık satış serbest Başkan gidip gönlünü aldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, meydanda satışını yaptığı ürünleri zabıta tarafından toplanan Zeynep Karabıyık'ı (91) Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, köyünde ziyaret etti.

Başkan Dündar, bundan sonra Zeynep Karabıyık'ın istediği zaman gidip Tahtakale Meydanı'nda ürünlerini satabileceğini söyledi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta başında Tahtakale Meydanı'nda kaldırım işgallerine karşı uygulama yaptı. Meydanda, yaya ve araç trafiği yoğunluğu yaşanmasından dolayı saat 13.00'e kadar satış yapmalarına izin verilen üreticiler, iddiaya göre satışlarına saat 13.00'ten sonra da devam etti.

Bunun üzerine zabıta ekipleri, harekete geçti. Buradaki satıcıların tezgâhlarını toplayan ekipler, tarlasında yetiştirdiği ürünleri sokakta satan Zeynep Karabıyık'ın ürünlerini de topladı.

Başkan Dündar'dan Zeynep teyzeye ziyaret 

Tepkiler üzerine, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Zeynep Karabıyık'ı ceviz topladığı Yiğitali köyündeki bahçesinde ziyaret etti. Yaşlı kadın ile bahçede oturan Başkan Dündar, bundan sonra Zeynep Karabıyık'ın istediği zaman gidip, Tahtakale Meydanı'nda ürünlerini satabileceğini söyledi. Tahtakale Çarşısı'nın dağ yöresindeki köylerde üretim yapan vatandaşların ürünlerini sattığı bir nokta olduğuna vurgu yapan Dündar, "Bizler Tahtakale Çarşısı ve Meydanı'nda dağ köylerindeki üreticilerimizin yetiştirdikleri ürünlerini satmasını istiyoruz. Fakat görüyoruz ki, bazı kişiler pazardan aldıkları ürünleri köyde yetiştirilmiş gibi oraya götürerek satıyor.

Başkan Dündar Zeynep ninenin elini öptü gönlünü aldı

Biz bu durumu engellemek istiyoruz. Zeynep teyzemizin tezgahına kimse dokunamaz. Yetiştirdikleri ürünleri her zaman orada satacaktır. Çünkü teyzemiz kendi ürününü toplayarak orada satıyor. Bizlerin ve vatandaşın da istediği bu. Dağ yöresinde yetiştirilen ürünlerin orada satılması. Biz Zeynep teyzemizi bu konuda destekliyoruz. Bundan sonra da onu oradan kimse kaldıramaz. Çarşımızın o noktasını köylü üreticilerimiz için daha da güzel hale getireceğiz. Zeynep teyzemiz oranın bereketi. Herkesi de Allah O'nun gibi alın teriyle parasını kazananlardan yapsın" dedi.

'Çok üzüldüm hatta ağladım'

Zabıta ekipleri tarafından ürünlerinin toplandığı, daha sonra geri verildiğini belirten Zeynep Karabıyık, ''Ben 60 yıldır, buradaki köylü pazarına geliyorum. O gün de ürünlerimi pazara getirdim. Öğle saatlerinde mallarımızı kaldırmamızı söylediler. Biz de mallarımızı topladık. Daha sonra saat 17.00 gibi tekrar ürünlerimi koydum. Tekrar gelip mallarımızı toplamamız istendi. Biraz yavaş topladık, bu sırada ürünlerimizi toplamaya başladılar.

Biz, güzellikle geri almak istedik mallarımızı ama vermediler. Birbirimize kırgınlık oldu. Benim çadırımı da aldılar. Biz burada muhabbetle, güzellikle oturmak istiyoruz. Ben doğduğumdan beri buralıyım. Beni buradan ayırmasınlar. Tek isteğimiz burada rahatça ürünlerimizi satmak. Ne olur bizi başka yere atmasınlar. Akşama kadar satış yapmak istiyoruz. O gün çok üzüldüm. Hatta ağladım'' diye konuştu.

Sözleri yürekleri sızlatmıştı

Yetiştirdiği meyveler, zabıta aracına konan Zeynep nine feryad ederek “Köylüyü öldürün. Ne bu böyle hergün hergün. Ne olcak bu milletin hali böyle. Yazıklar olsun be” demişti.

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