FETÖ'cü sanılan Albay Mustafa Ünlüer sapığı sayesinde tahliye oldu

ANKARA 'da FETÖ davasında herkesi şaşkına uğratan bir olay yaşandı. Ankesör aramalarından yola çıkılarak FETÖ'cü olduğu sanılan ve 6 aydır tutuklu bulunan Albay Mustafa Ünlüer'in sapığı tarafından arandığı ortaya çıktı.

FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik yürütülen ankesör soruşturmasında 6 ay tutuklu kalan Albay Mustafa Ünlüer'i bir kadının sürekli aradığı tespit edildi. Ünlüer beraat etti.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Albay Mustafa Ünlüer, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik ankesör soruşturması kapsamında 15 Mayıs 2018'de gözaltına alındı.

FETÖ üyeliğinden dava açıldı

Ünlüer'e kullandığı cep telefonunun 7 ankesör-ücretli sabit telefonla(büfelerde yer alan telefon) irtibatı olduğu gerekçesiyle FETÖ üyeliği suçundan Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ancak iddianamede Albay'ın Bank Asya, ByLock, FETÖ yöneticileri ve FETÖ okulları-dernekleriyle irtibatının bulunmadığı belirtildi.

Kadın sivil memur 46 kez aradı

Albay Mustafa Ünlüer mahkemedeki ifadesinde şunları söyledi; "2012 yılında Ankara'ya tayin oldum. Daha öncesinde Karadeniz Ereğli'de çalışırken Lütfiye B. adındaki sivil memurla tanışıklığımız oldu. Bu ankesörlü telefonlar hep onun aramaları. Yani beni cep telefonundan arayarak görüşmek istiyordu. Ben de konuşmak istemiyordum. Cep telefonunu engelliyordum. Engellediğim zaman farklı bir numaradan işte büfe telefonu olur, ankesörlü telefon olur oradan arıyordu.

7 farklı ankesörden beni 46 kez aradı

O numarayı da engelliyordum. Bu sefer yandaki ankesöre geçiyordu, oradan arıyordu. Yani konuşması bitmiyordu. 7 farklı ankesörden beni 46 kez aradı. Aramalar mahrem imamların arama şekillerine benzemiyor. Dosyamdaki bütün ankesörlü aramalann hepsi bu Lütfiye B.'nin yaptığı aramalardır. Eşim öğretmen, kızım bu sene üniversiteye başladı. Beraatımı talep ediyorum."

Arayan sivil memur da tanık olarak dinlendi

Mahkemede tanık olarak ifade veren Lütfiye B. şunları anlattı: “Ankara'ya geldikten sonra sanıkla görüşebilmek amacıyla Kızılay Kumrular Sokak'ta bulunan ankesörlü telefon hattından sanığı çeşitli tarihlerde birkaç kez aradığım, sanığın telefonu mesgul çaldığı zaman kendisine ulaşabilmek amacıyla peşi sıra birden fazla aradığım da doğrudur."

Beraat etti

15 Mayıs 2018'de gözaltına alınan, 25 Mayıs 2018'de tutuklanan ve 14 Kasım 2018'de tahliye edilen Albay Ünlüer'in gerekçeli beraat kararında şu ifadeler yer aldı: "Lütfiye B.'nin sanığın kullandığı hattı defalarca ankesörlü ve büfe telefonlarindan aradığını kabul ettiği, sanıktan ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinden FETÖ/PDY kapsamında suç unsuru olabilecek herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı tespit edilmiştir. Sanığın ankesörlü hatlardan aradığı zaman dilimlerinden başkaca asker şahısların aranmadığı, sanığın ankesörlü hatlardan aranma zamanının 10 dakika önce sonrasında ardışık olacak şekilde herhangi bir askeri personelin aranmadığı anlaşılmıştır. Sanığın örgüt üyesi olarak kabul edilmesi ne yasal olanak bulunmadığın dan atılı suçtan beraatına karar verildi."

Tazminat davası açabilir

Öte yandan mahkemede Albay Mustafa Ünlüer'e maddi ve manevi zararların giderilmesi konusunda tazminat davası açma hakkı bulunduğu hatırlatıldı. Mahkeme sanığın avukatlık ücretinin de Hazine'den alınarak kendisine verilmesini de kararlaştırdı.