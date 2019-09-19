Türkiye'nin en büyüklerinden ama mağaranın içine girenler pişman oluyor

Ömrü tamamen durmuş: "Böyle bilinçsizlik olamaz. Yazıların yazıldığı şu oluşum için söylüyorum; yaklaşık 1,5- 2 milyon yılda oluşan bir oluşum ve maalesef insan elinden bulaşan bakteriler yüzünden bu oluşumun ömrü tamamen durmuş durumda. İnsanları bu konuda biraz daha bilinçlendirmek amacıyla rehbersiz girişleri yasakladık"