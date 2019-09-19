Türkiye'nin en büyüklerinden ama mağaranın içine girenler pişman oluyor
KARABÜK'te Türkiye'nin en büyük dördüncü büyük mağarası olarak bilinen Bulak (Mencilis) Mağarası'nın içine girenler, gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Safranbolu ilçesinde bulunan Bulak Mağarası, yılın her ayı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Ancak mağaraya giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yazılan yazılar, mağaranın heybetini ve tarihini bir anda alt üst ediyor.
Yazılan yazılar nedeniyle bugünkü halini 3 milyon yıl önce almış mağaranın içine girişlerin artık sadece rehberle yapılması kararı alındı. Öte yandan 6 kilometre uzunluğundaki mağaranın sadece 400 metrelik kısmı ziyaret edilebiliyor.
Sevgilisinin adını yazmış, üşenmeyip karalamış: Eyüp Bahçeci, rehberliğini yaptığı ziyaretçilere yazıları göstererek, "Sadece yazı değil, sevgilisinin adını yazmış. Ayrıldıktan sonra üşenmeyip, gelip, üzerini karalamış." ifadelerine yer verdi. Bahçeci, konuşmasına şu şekilde devam etti:
Ömrü tamamen durmuş: "Böyle bilinçsizlik olamaz. Yazıların yazıldığı şu oluşum için söylüyorum; yaklaşık 1,5- 2 milyon yılda oluşan bir oluşum ve maalesef insan elinden bulaşan bakteriler yüzünden bu oluşumun ömrü tamamen durmuş durumda. İnsanları bu konuda biraz daha bilinçlendirmek amacıyla rehbersiz girişleri yasakladık"