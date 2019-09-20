FED'in faiz kararı beklenen etkiyi yaratmadı! Dolar yükselişini sürdürüyor

20 Eylül günü dolar kuru 5.7177 seviyesinde başladı. Dolar/TL, Fed'in beklenen faiz indirimini yapması, ancak ilerleyen dönemde daha fazla gevşeme ihtimalinin azalması ve niceliksel gevşemenin başlamaması nedeniyle yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.

Fed'in daha fazla faiz indirimi için verilere bakacağını ve ekonominin zayıfladığına dair somut işaret göreceğine dair sinyaller vermesi, ticaret savaşı başta olmak üzere belirsizlikleri izleyecek olması gelişen ülke kurlarını negatif etkiliyor.

Dolarda son durum

Yapılan açıklamada "Yüksek oranda veriye bağlı olacağız... Önceden belirlenmiş yolda gitmiyoruz, toplantı yaparak kararları toplayacağız "denirken, Powell, "Yeterli görülen noktada" faiz indirimini bırakacağını da söyledi.

Piyasalara gecelik repo ile likidite verme yolunu seçen Fed, 3. günde de üst üste bankalara 75 milyar dolar para verdi.

Petrol fiyatlarındaki artışla 5.75'e yaklaşan, suların durulması ve Fed'den beklentilerle 5.66'ya inen dolar/TL, Fed toplantısı ve yapılan açıklamalarla 5.71 üzerinde.

Öte yandan yurt içi yerleşiklerin döviz alımı da geçen hafta 613 milyon dolarla 118 milyar doları aştı. Toplam döviz tevdiat hesabı ise 191 milyar doların üzerinde.

Küresel piyasalarda ABD-İran geriliminin yarattığı jeopolitik riskler yakından takip edilmeye devam ediliyor. Tahvil/bono piyasasında bu hafta gerçekleşen yoğun ihale programının ardından ise getirilerde aşağı yönlü bir seyir izlendi.

Altında son durum

Yarım altın: Alış 877,26 TL Satış 899,95 TL

Gram altın: Alış 276,50 TL Satış 276,55 TL

Çeyrek altın: Alış 440,00 TL Satış 449,97 TL

Cumhuriyet altını: Alış 1.822,00 TL Satış 1.850,00 TL