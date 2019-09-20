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Bursa'da akıllı çıkan ağabey katilinin ömür boyu hapsi istendi

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da ağabeyi Kenan Tuna’ı (45), kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ramazan Tuna'nın (42), İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapora göre akli dengesi yerinde çıktı. Savcı, Tuna hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Mudanya ilçesi İpar Caddesi'nde 2017 yılının Eylül ayında yoldan geçenler, Kenan Tuna'yı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuna, kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Kenan Tuna'yı kardeşi Ramazan Tuna’nın bıçakladığını belirledi. Ramazan Tuna, evinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak, cezaevine koyuldu.

“Bazın pişmanlık duyuyorum"

Hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'üstsoydan akrabayı öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Ramazan Tuna, ifadesinde, “Olay günü cinsel içerikli sözler söyledi. Kendimi kaybetmişim. Ağabeyimi öldürüp öldürmek istemediğimi tam hatırlamıyorum. Bu kişi ölmeyi hak etti. Ben de vurdum, pişman değilim. Bazı şeyleri sonradan hatırlayınca kızıyorum. Bazen pişmanlık duyuyorum” şeklindeki savunmasını tekrarladı.

“Beni serbest bırakın”

Sanık Ramazan Tuna'nın için istenen İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen ‘akıl sağlığı yerindedir’ raporu üzerine yapılan duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mütalaanın ardından Ramazan Tuna, bedensel rahatsızlığının olduğunu ve serbest kalmak istediğini söyledi. Sanık avukatının süre istemesinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı karara bağlamak üzere ileri bir tarihe erteledi.

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