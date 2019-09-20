Adana'da erkek çocuğuna taciz iddiası! 5'i kadın 40 kişi gözaltına alındı

ADANA'da 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla halkı galeyana getirip, yabancı uyruklu kişilerin işyerleri ve evlerine zarar verilmesine neden olduğu belirtilen kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5'i kadın, 40 kişi gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38070 Sokak'ta 25 yaşlarındaki bir kişinin aynı mahallede oturan 11 yaşındaki erkek çocuğunu okul çıkışı evine götürerek taciz ettiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Yüzlerce kişi, şüphelinin oturduğu ileri sürülen evi yakmak istedi.

Polisin biber gazlı müdahalesiyle kabalık dağıtıldı. Sosyal medya üzerinden şüphelinin yabancı uyruklu bir kişi olduğu iddiası, ortalığı tekrar karıştırdı. Çevre mahallelerde toplanan yüzlerce kişi, gruplar halinde yabancı uyruklu kişilerin işyerleri ve araçlarına saldırarak zarar verdi.

Çevik kuvvet, terörle mücadele, asayiş ve özel harekat polisleri, öfkeli kalabalığı güçlükle dağıtıldı.

5'i kadın, 40 kişi

Halkın sokağa çıkıp, yabancı uyruklu vatandaşların mallarına zarar verilmesine neden olan provokatör paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişiler, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde tek tek tespit edildi. Söz konusu şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 5'i kadın, 40 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan, Adana Valiliği bir açıklama yaparak, 11 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişinin Türkiye vatandaşı olduğunun sanıldığını ve şüphelinin arandığını duyurdu. Açıklamada, mahalle sakinlerine de "gerekli sağduyuyu göstermesi" çağrısı yapıldı:

"Vatandaşımız olduğu değerlendirilen bir şahıs..."

19.09.2019 günü saat 19:00 sıralarında Emniyet birimimize gelen bir ihbarda 11 yaşlarında bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yaklaşık 20 yaşlarında ve düzgün Türkçe konuşan ve vatandaşımız olduğu değerlendirilen bir şahısla ilgili adli ve idari tahkikata başlanmış olup, vatandaşlarımızın kamu düzeninin devamı açısından Emniyet birimlerimize yardımcı olmaları ve gerekli sağduyuyu göstermeleri önemle rica olunur.