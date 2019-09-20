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Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a ağır sözler: Gidişin gelişinden de muhteşem olsun

Türk sporunun duayen isimlerinden Hıncal Uluç, Fatih Terim için 'Sicili bozuk' diyen ve MHK Başkanı Zekeriya Alp hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ''Bu yolda devam et ki, gidişin, gelişinden de muhteşem olsun!.'' diyerek seslendi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşanan polemik savaşında Ali Koç, Fatih Terim için 'Sicili bozuk' dedi ve PFDK'ya sevk edildi. Fatih Terim ise Ali Koç'a verdiği yanıtta “Burası sicilin, paranın, nüfusun, reklamın geçtiği yerler değil. Burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Daha sonra bakarız, değerse cevabını veririz.'' ifadelerini kullandı.

Ezeli rakiplerin arasında yaşanan polemik savaşına Sabah gazetesi yazaı Hıncal Uluç da katıldı ve bugünkü köşesinde Ali Koç için zehir zemberek sözler sarf etti.

''Kapanmış defteri yeniden açıp Galatasaray'a saldırdı''
''Fenerbahçe sahada çuvalladıkça, Ali Koç gündemi değiştirmek için açıkça savcılara ihbar ediyorum, işte, 4 haziranda değiştirilen 6222 Sporda Şiddet Yasası'nı hiçe sayan açıklamalar yapıyor.'' diye duayen gazeteci, şu ifadeleri kullandı;

''Durup dururken Merkez Hakem Komitesi Başkanı, o çok sevilen ve sayılan Zekeriya Alp Kaptana hem de ne çirkin saydırdı. Fatih Terim 4 maç cezasını bile almışken, o kapanmış defteri yeniden açıp Galatasaray'a saldırdı.
Bağdat Caddesi ve Fener tribünlerine, kin, öfke ve nefret aşılıyor ki, tribünler ve sosyal medya ona yönelmesin.

''Bu yolda devam et ki, gidişin, gelişinden de muhteşem olsun''
Bu arada Alanya maçının tekrarını istedi, 2 kural hatası yapıldığı için. Oysa, nerdeyse herkes ittifak halinde "Kural hatası yok" diye. Aslında kendi itirazı da "Yorum" üzerine ama artık ülkede şimdi "Türkiye" değil, "Fener Futbol Federasyonu" var ya.. Nihat Özdemir Başkan ekibinden her şey beklenir ya.. Yapar itirazı beklersin.. Ne kaybedeceksin ki?.
Hocanın mayasından iyi "Ya tutarsa" durumu.. Hem gündem değişir, hem bakarsın istediğin karar çıkar.. Bu yolda devam et, Ali Koç!. Bu yolda devam et ki, gidişin, gelişinden de muhteşem olsun!.

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