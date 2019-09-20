Dünyada Küresel İklim Grevi başladı Türkiye'de dahil 139 ülkede yapılıyor

TÜRKİYE'nin de aralarında bulunduğu 139 ülkede bugün hükümetleri iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye zorlamak için Küresel İklim Grevi eylemleri yapılıyor.

16 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in başlattığı üçüncü dalga protestoların bugüne kadar düzenlenen en büyük iklim gösterileri olması bekleniyor. 15 Mart ve 24 Mayıs'ta düzenlenen ilk iki eyleme dünya genelinde iki milyondan fazla genç katılmıştı. Bugünkü eylemlere çevre örgütleri, sendikaların da destek veriyor.

Amazon çalışanları iş bırakıyor

Aralarında Amazon ile Microsoft'un da bulunduğu büyük şirketlerin çalışanları da greve katılıyor. 1,500'ün üzerinde Amazon çalışanı bugün iş bırakıyor.

Microsoft çalışanları eylemde

Microsoft çalışanları da eylemlere katılacaklarını açıkladı. Microsoft çalışanları adına yapılan açıklamada "Fosil yakıtları çağının sona erdirilmesi talebiyle gençlerin öncülüğünde başlatılan Küresel İklim Grevi'ne Microsoft çalışanları da katılacak" denildi.

Eylemlerin ilk halkası Avustralya'da başladı ve ülke genelinde bugün yapılan eylemlere on binlerce kişi katıldı.

Türkiye'de 'Sıfır Gelecek' kampanyası

Türkiye'de de "Sıfır Gelecek" kampanyası çerçevesinde farklı kentlerde eylemler düzenlenecek.